التحكم المروري: تعطل شاحنة على تقاطع الاتحاد باتجاه سد البوشرية وحركة المرور ناشطة في المحلة

دلال ديب

التحكم المروري: تعطل شاحنة على تقاطع الاتحاد باتجاه سد البوشرية وحركة المرور ناشطة في المحلة

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