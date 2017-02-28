الحريري لـ”LBCI”: العديد من الوزراء غير جديين ولذلك غابوا عن جلسة الحكومة أمس

darine alameh

الحريري لـ”LBCI”: العديد من الوزراء غير جديين ولذلك غابوا عن جلسة الحكومة أمس

 

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