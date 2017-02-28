القوات العراقية تسيطر على جسر غربي الموصل وفرار آلاف المدنيين

سيطرت القوات العراقية أمس على موقع الجسر الرابع في جنوب غرب الموصل، من قبضة داعش في خطوة رئيسية لاستعادة السيطرة على كامل المدينة، اخر اكبر معقل للتنظيم في العراق.

وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة القوات المشتركة لفرانس برس ان «قطعات الرد السريع التابعة للشرطة الاتحادية، حررت حي الجوسق، وسيطرت على الجسر الرابع من الجهة اليمنى للساحل الايمن (غرب الموصل) وبهذا اصبح الجسر مسيطرا عليه من الضفتين».

وكان العقيد فلاح الوبدان من قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية اعلن أمس الاول ان «قواتنا تنفذ عملية مهمة بالتقدم باتجاه الجسر» في اشارة للجسر الرابع.

ويرى الوبدان ان تامين ضفة النهر قرب الجسر الرابع سيسمح لوحدات الهندسة بتركيب جسر الى الجانب الاخر ما سيمكن قواته من زيادة الضغوط على الجهاديين.

واكد رسول ان «القوات الامنية حررت احياء الجوسق والطيران والمأمون وقطعاتنا تخوض معارك في وادي حجر» وجميعها في الجانب الغربي من المدينة.

واضاف ان القوات العراقية تخوض «حاليا حرب شوارع شرسة وفي مناطق مبنية بعد ان تم كسر الخطوط الدفاعية للعدو».

بدوره، قال القائد العام لعملية «قادمون يا نينوى» الفريق عبد الامير يارالله لفرانس برس في منطقة تلول العطشانة ان «القوات تتقدم كما هو مخطط لها بشكل عام، وتفعل ذلك بسرعة».

وتثير المعارك في الجانب الغربي من الموصل، مخاوف على مصير نحو 750 الف مدني باتوا محاصرين وسط نقص متواصل في الاغذية والادوية.

من جهته، دق برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة ناقوس الخطر بناء على شهادات اشخاصا فروا مؤخرا من احياء غرب الموصل.

وقالت المسؤولة عن العراق سالي هادوك «اكدت عائلات ارتفاع اسعار المواد الغذائية بشكل حاد» الى درجة «لا يمكن تحملها». واضافت «في الحالات القصوى، فان بعض الناس ليس لديهم إمكانية الحصول على الغذاء».

بدورها، تستعد الامم المتحدة لاستقبال نحو 250 نازح او اكثر من سكان غرب المدينة. حتى الان، تمكنت بضع مئات من العائلات من الخروج تزامنا مع استعادة القوات الامنية بعض الاحياء خلال الايام القليلة الماضية.

ولا يزال عدد كبير منهم غير قادر على مغادرة منازلهم بسبب استخدام الجهاديين للقسم الاكبر كدروع بشرية، فيما يواصل بعضهم المجازفة ومخاطر التعرض لمسلحي التنظيم للنجاة بحياته.

(أ ف ب)