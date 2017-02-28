القوى الامنية اغلقت طريق جسر الاولي في صيدا نتيجة استمرار عمليات القنص في مخيم عين الحلوة

دلال ديب

القوى الامنية اغلقت طريق جسر الاولي في صيدا نتيجة استمرار عمليات القنص في مخيم عين الحلوة

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