اللجنة الفلسطينية المشتركة تباشر عملها في عين الحلوة لتثبيت وقف إطلاق النار

darine alameh

اللجنة الفلسطينية المشتركة تباشر عملها في عين الحلوة لتثبيت وقف إطلاق النار

 

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