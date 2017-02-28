اللواء إبراهيم : دخول الجيش إلى مخيم عين الحلوة لحسم الوضع يتطلب قراراً سياسياً

محمد عمر

اللواء إبراهيم : دخول الجيش إلى مخيم عين الحلوة لحسم الوضع يتطلب قراراً سياسياً

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