“المستقبل”: بعد ساعة ونصف الساعة من بدء سريان مفعول وقف اطلاق النار الهدوء الحذر يخيّم في عين الحلوة

محمّد جابر

“المستقبل”: بعد ساعة ونصف الساعة من بدء سريان مفعول وقف اطلاق النار الهدوء الحذر يخيّم في عين الحلوة

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