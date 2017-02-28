“المستقبل”: لأقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن مع مراعاة التوازن بين النفقات والإيرادات

محمّد جابر

“المستقبل”: لأقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن مع مراعاة التوازن بين النفقات والإيرادات

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