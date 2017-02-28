الملك سلمان: العالم الإسلامي يواجه تحدّيات معرفية وتقنية

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن العالم الإسلامي يواجه اليوم تحديات في مجال المعرفة العلمية والتقنية لا تقل عن التحديات التي يواجهها في المجال السياسي والاقتصادي.

وقال في كلمته التي ألقاها أمس في حفل جامعة مالايا إنه يجب على الجامعات ومراكز الأبحاث في الدول الإسلامية أن تستجيب لهذه التحديات بإنجازات تسهم في البناء الحضاري للأمة الإسلامية، ويعم نفعها دول العالم.

وفي سياق متصل، وقّع الملك سلمان ورئيس وزراء ماليزيا، محمد نجيب عبد الرزاق، أربع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات.

تتعلق المذكرة الأولى بالتعاون في المجال التجاري والاستثماري، والثانية تشمل التعاون في مجال العمل والموارد البشرية، في حين تتعلق المذكّرة الثالثة بالتعاون في المجال العلمي والتعليم، وتعنى المذكرة الرابعة بالتعاون بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الماليزية.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز وصل إلى ماليزيا، الأحد، في مستهل جولة آسيوية تقوده إلى كل من إندونيسيا، وسلطنة بروناي، واليابان، والصين، وجزر المالديف، والأردن.

من جهة أخرى أكد مجلس الوزراء السعودي أهمية جولة الملك سلمان الآسيوية لما يحظى به من تقدير واحترام وما يربط المملكة مع تلك الدول من علاقات متينة تتسم بالاحترام المتبادل والحرص على تنميتها وتطويرها، ولما تحظى به المملكة على مختلف المستويات من تقدير واحترام، نظير جهودها وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار العالمي.

وأعرب نائب العاهل السعودي الأمير محمد بن نايف خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس عن تطلعه بأن تحقق الجولة الآسيوية للملك سلمان في تعزيز وتطوير علاقات المملكة في المجالات كافة بتلك الدول، خاصة وأن المملكة تتميز من نهج يقوم على الوسطية والتسامح والعمل على ما فيه الخير للإنسانية، وما تقوم به من جهود في محاربة الإرهاب والتطرف.

(واس – إيلاف)