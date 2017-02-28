المندوب الروسي: لجنة التحقيق باستخدام الكيماوي لم تلتقي أي طرف من الحكومة السورية

أخبار متفرقة
- اللواءقناص من الشرطة الفرنسية يصيب بالخطأ شخصين خلال خطاب للرئيس هولاند
- اللواءحادث إطلاق نار عرضي خلال خطاب للرئيس الفرنسي هولاند
- دولياتبرلين تستدعي سفير تركيا لديها احتجاجا على اعتقال صحافي
- اللواءكاسترو عبدالله للـ”ال بي سي”: قانون الايجارات الجديد “ما رح يمشي” وقبله اقرت قوانين ولم يتم العمل بها
- اللواءسماع اطلاق نار كثيف في بلدة عين الذهب والاسباب مجهولة علماً ان عمليات تشليح وسلب تحصل في تلك المنطقة ليلاً.
- اللواء“المستقبل”: بعد ساعة ونصف الساعة من بدء سريان مفعول وقف اطلاق النار الهدوء الحذر يخيّم في عين الحلوة
- اللواءجريح نتيجة تصادم بين شاحنة وسيارة على اوتوستراد الصياد نزولا بجانب شركة “تويوتا”
- اللواء“التحكم المروري”: حادث تصادم بين سيارتين على اوتوستراد جل الديب المسلك الشرقي والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
- اللواءمندوب الصين: مسودّة القرار الفرنسي البريطاني مبنية على نتائج نختلف عليها
- رياضةالحريري يعد بدعم حكومي اكبر للرياضة وينوه باداء النادي “الرياضي”.