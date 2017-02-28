انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات بمحيط قطاع غزة في النقب.

أخبار متفرقة
- اللواء“المستقبل”: لأقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن مع مراعاة التوازن بين النفقات والإيرادات
- اللواءالتحكن المروري: حادث تصادم بين 3 سيارات على جسر الكولا باتجاه الوسط وحركة المرور كثيفة
- اللواءمراقب الدولة الإسرائيلي: الجيش فشل بشكل ذريع في صد الصواريخ القادمة من غزة ما اوقع خسائر كبيرة
- اللواء“المنار”: إصابة المبنى القديم للمستشفى الحكومي القريب من مدخل مخيم عين الحلوة بقذيفة انيرغا واصابة امرأة داخل المخيم
- اللواءاحتراق مكتب مدير الاونروا في مخيم عين الحلوة نتيجة الاشتباكات
- اللواءبهية الحريري: اجتماعاتنا مفتوحة لوضع حد للنزيف الذي يطال مخيم عين الحلوة وجواره
- اللواءالنائب بهية الحريري بعد اجتماع طارئ حول اشتباكات عين الحلوة: اقفال تام في صيدا غداً اعتراضاً على ما يحدث في المخيم
- اللواءبهية الحريري: سنجري اتصالاً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليساعدنا على ايجاد حل
- اللواءبهية الحريري بعد اجتماع طارئ حول اشتباكات عين الحلوة: الموضوع لم يعد ضمن طاقتنا ونريد مساعدة الاخوة الفلسطينيين للسيطرة على الوضع
- اللواءالتحكّم المروري: حركة المرور كثيفة من الصيفي باتجاه الكرنتينا وصولاً إلى نهر الموت