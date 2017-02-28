تكتل التغيير والإصلاح: نرغب في إقرار قانون موازنة يحاكي الوضع الراهن

أخبار متفرقة
- اللواءإسرائيل تعلن حالة التأهب على حدود غزة بعد سقوط صاروخ في المنطقة
- اللواءتكتل التغيير والاصلاح: عندما تقف المبادرات حول قانون الانتخابات سيعلن رئيس التيار الوطني الحر ما قد تكون الخطوات اللاحقة
- اللواءتكتل التغيير والاصلاح: الستين رحل الى غير رجعة
- اللواءتكتل التغيير والاصلاح: نتمنى ان تكون الإصلاحات جذرية وجدية لإقرار قانون موازنة تكون رشيقة وغير مثقلة
- اللواءحركة المرور كثيفة من برج المر الى برج الغزال وشارل الحلو وصولا الى الكرنتينا
- اللواءانطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات بمحيط قطاع غزة في النقب.
- اللواء“المستقبل”: لأقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن مع مراعاة التوازن بين النفقات والإيرادات
- اللواءالتحكن المروري: حادث تصادم بين 3 سيارات على جسر الكولا باتجاه الوسط وحركة المرور كثيفة
- اللواءمراقب الدولة الإسرائيلي: الجيش فشل بشكل ذريع في صد الصواريخ القادمة من غزة ما اوقع خسائر كبيرة
- اللواء“المنار”: إصابة المبنى القديم للمستشفى الحكومي القريب من مدخل مخيم عين الحلوة بقذيفة انيرغا واصابة امرأة داخل المخيم