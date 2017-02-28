تكتل التغيير والإصلاح: نرغب في إقرار قانون موازنة يحاكي الوضع الراهن

محمّد جابر

تكتل التغيير والإصلاح: نرغب في إقرار قانون موازنة يحاكي الوضع الراهن

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