تكتل التغيير والاصلاح: نتمنى ان تكون الإصلاحات جذرية وجدية لإقرار قانون موازنة تكون رشيقة وغير مثقلة

محمّد جابر

تكتل التغيير والاصلاح: نتمنى ان تكون الإصلاحات جذرية وجدية لإقرار قانون موازنة تكون رشيقة وغير مثقلة

 

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