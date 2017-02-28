جريح نتيجة تصادم بين شاحنة وسيارة على اوتوستراد الصياد نزولا بجانب شركة “تويوتا”

محمّد جابر

جريح نتيجة تصادم بين شاحنة وسيارة على اوتوستراد الصياد نزولا بجانب شركة “تويوتا”

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