جعجع: علينا إما التفاهم على قانون أو الذهاب إلى المجلس النيابي ولكن “الستين” مرفوض

دلال ديب

جعجع: علينا إما التفاهم على قانون أو الذهاب إلى المجلس النيابي ولكن “الستين” مرفوض

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