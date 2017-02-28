جعجع من بعبدا: أخالف رأي من قال ان خصخصة الكهرباء تحتاج الى 5 سنوات

دلال ديب

جعجع من بعبدا: أخالف رأي من قال ان خصخصة الكهرباء تحتاج الى 5 سنوات

تعليقات الفيسبوك