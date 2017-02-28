حركة المرور كثيفة من برج المر الى برج الغزال وشارل الحلو وصولا الى الكرنتينا

محمّد جابر

حركة المرور كثيفة من برج المر الى برج الغزال وشارل الحلو وصولا الى الكرنتينا

تعليقات الفيسبوك