حريق كبير شب في حرش بالقرب من دير القلعة- بيت مري والجيش توجه الى المكان

محمد عمر

حريق كبير شب في حرش بالقرب من دير القلعة- بيت مري والجيش توجه الى المكان

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