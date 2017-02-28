رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف: علينا ألّا نعول على نوع من الرحمة من قبل الغرب

محمد عمر

رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف: علينا ألّا نعول على نوع من الرحمة من قبل الغرب

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