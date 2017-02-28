روسيا: سنستخدم الفيتو ضد مشروع قرار بفرض عقوبات على النظام السوري يتعلق باستخدام الاسلحة الكيماوية

دلال ديب

روسيا: سنستخدم الفيتو ضد مشروع قرار بفرض عقوبات على النظام السوري يتعلق باستخدام الاسلحة الكيماوية

تعليقات الفيسبوك