رويترز: القوات العراقية تقترب من المجمع الحكومي الرئيسي في غرب الموصل

دلال ديب

رويترز: القوات العراقية تقترب من المجمع الحكومي الرئيسي في غرب الموصل

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