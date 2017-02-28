سماع اطلاق نار كثيف في بلدة عين الذهب والاسباب مجهولة علماً ان عمليات تشليح وسلب تحصل في تلك المنطقة ليلاً.

محمّد جابر

سماع اطلاق نار كثيف في بلدة عين الذهب والاسباب مجهولة علماً ان عمليات تشليح وسلب تحصل في تلك المنطقة ليلاً.

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