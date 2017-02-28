قناص من الشرطة الفرنسية يصيب بالخطأ شخصين خلال خطاب للرئيس هولاند

محمد عمر

قناص من الشرطة الفرنسية يصيب بالخطأ شخصين خلال خطاب للرئيس هولاند

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