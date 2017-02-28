كاسترو عبدالله للـ”ال بي سي”: قانون الايجارات الجديد “ما رح يمشي” وقبله اقرت قوانين ولم يتم العمل بها

محمّد جابر

كاسترو عبدالله للـ”ال بي سي”: قانون الايجارات الجديد “ما رح يمشي” وقبله اقرت قوانين ولم يتم العمل بها

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