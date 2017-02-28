كرم: كل لبنان بحاجة الى انماء و”القوات” تدرك ان دورها ليس سياسي فقط بل لها دور تنموي محلي وهي تقوم بعدد من المؤتمرات لايجاد حلول ووضع النقاط

دلال ديب

كرم: كل لبنان بحاجة الى انماء و”القوات” تدرك ان دورها ليس سياسي فقط بل لها دور تنموي محلي وهي تقوم بعدد من المؤتمرات لايجاد حلول ووضع النقاط

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