مدفيديف: علينا أن نستعد للعيش بظروف العقوبات إلى أجل غير مسمى

محمد عمر

مدفيديف: علينا أن نستعد للعيش بظروف العقوبات إلى أجل غير مسمى

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