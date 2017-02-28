وصول الرئيس سعد الحريري الى المتحف الوطني للمشاركة في إفتتاح الشهر الفرنكوفوني

أخبار متفرقة
- اللواءالحريري لـ”LBCI”: العديد من الوزراء غير جديين ولذلك غابوا عن جلسة الحكومة أمس
- اللواءاللجنة الفلسطينية المشتركة تباشر عملها في عين الحلوة لتثبيت وقف إطلاق النار
- عربيات“المعارك والحرمان” دفعت بمئات العراقيين للفرار من غرب الموصل
- اللواءخطار في اليوم العالمي للدفاع المدني: مستمرون بالعمل للوقاية من المخاطر المحدقة بنا
- اللواءإسرائيل تعلن حالة التأهب على حدود غزة بعد سقوط صاروخ في المنطقة
- اللواءتكتل التغيير والاصلاح: عندما تقف المبادرات حول قانون الانتخابات سيعلن رئيس التيار الوطني الحر ما قد تكون الخطوات اللاحقة
- اللواءتكتل التغيير والاصلاح: الستين رحل الى غير رجعة
- اللواءتكتل التغيير والاصلاح: نتمنى ان تكون الإصلاحات جذرية وجدية لإقرار قانون موازنة تكون رشيقة وغير مثقلة
- اللواءتكتل التغيير والإصلاح: نرغب في إقرار قانون موازنة يحاكي الوضع الراهن
- اللواءحركة المرور كثيفة من برج المر الى برج الغزال وشارل الحلو وصولا الى الكرنتينا