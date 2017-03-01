ألمانيا: السجن 20 شهراً لعراقي لالتقاطه سليفي مع رأسين مقطوعين لداعشيين

محمد عمر

ألمانيا: السجن 20 شهراً لعراقي لالتقاطه سليفي مع رأسين مقطوعين لداعشيين

تعليقات الفيسبوك