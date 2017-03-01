إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان متوقعاً لرئيس وفد الحكومة السورية بعد لقائه دي ميستورا.

محمّد جابر

إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان متوقعاً لرئيس وفد الحكومة السورية بعد لقائه دي ميستورا.

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