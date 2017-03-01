الاتفاق بين القوى الفلسطينية على إعطاء المطلوبين مهلة لتسليم أنفسهم وإلا سيتم التعامل معهم بقوة (NBN)

محمّد جابر

الاتفاق بين القوى الفلسطينية على إعطاء المطلوبين مهلة لتسليم أنفسهم وإلا سيتم التعامل معهم بقوة (NBN)

 

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