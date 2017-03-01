الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من قطاع غزّة وسقوطه في ساحل عسقلان

محمد عمر

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من قطاع غزّة وسقوطه في ساحل عسقلان

 

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