الحريري: أريد قانون انتخابات جديداً وهناك عدة صيغ تتم مناقشتها بإيجابية من كلّ الفرقاء ونريد أن تكون هناك انتخابات

محمد عمر

الحريري: أريد قانون انتخابات جديداً وهناك عدة صيغ تتم مناقشتها بإيجابية من كلّ الفرقاء ونريد أن تكون هناك انتخابات

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