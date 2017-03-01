الحريري: “تيار المستقبل” قوي وموجود بكلّ لبنان

اعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنّه “إذا لم تقر حكومتنا قانون انتخاب جديد تكون قد فشلت، ولا يعتقدن أحد أنّ تيار المستقبل ضعيف، وأنّه لا يريد الإنتخابات، فهو قوي وموجود بكلّ لبنان”. وقال في تصريح له: “إنّني أريد قانون انتخابات جديداً وهناك صيغ عدّة تتم مناقشتها بإيجابية من كلّ الفرقاء، ونريد أن تكون هناك انتخابات”.

ولفت الحريري إلى أنّ “أهم ما في الحوارات أنّ الجميع يعلم أنّه يجب التوافق على قانون”، مشيراً إلى “أنّنا نعقد جلسات متتالية للموازنة وسنكمل الأسبوع المقبل للإنتهاء منها باقرب وقت ممكن”