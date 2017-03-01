الملك سلمان يزور أندونيسيا اليوم للتعاون ضد الإرهاب: حريصون على خدمة الإسلام

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مقر إقامته في العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس، رجال الإفتاء في الولايات الماليزية، وعدداً من كبار الشخصيات الإسلامية الماليزية. وأبدى خادم الحرمين سعادته باللقاء، مقدراً جهودهم في خدمة الإسلام والمسلمين.

وتطرق الملك سلمان إلى ما يواجهه الإسلام من حملات تحاول النيل من وسطيته وسماحته، مؤكداً أهمية التعريف بنهج الإسلام الداعي إلى التسامح والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب بكل أشكاله، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أن التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي تتطلب المزيد من التعاون والتضامن بين الدول والشعوب الإسلامية.

وأكد الملك سلمان حرص السعودية على تقديم كل ما في وسعها لخدمة الإسلام والتواصل مع المسلمين في كافة أنحاء المعمورة.

كما ألقى مفتي الولاية الفدرالية ذو الكفل بن محمد البكري كلمة أعرب خلالها عن سعادتهم بزيارة خادم الحرمين الشريفين إلى ماليزيا ولقائهم به.

من جهة ثانية قال سفير المملكة العربية السعودية لدى إندونيسيا لرويترز أمس إن اتفاقا لمحاربة الإرهاب سيكون محور ما يصل إلى عشر اتفاقات سيجري التوقيع عليها عندما يزور الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية إندونيسيا.

وكان الملك سلمان بدأ الأحد جولة آسيوية تستمر شهرا لتعزيز العلاقات والبحث عن فرص للاستثمار. ويصل الملك إلى إندونيسيا اليوم برفقة وفد يقول مسؤولون محليون إنه قد يصل إلى 1500 شخص.

وستكون هذه الزيارة التي يطلق عليها «الرحلة الضخمة» أول زيارة لملك سعودي إلى إندونيسيا منذ نحو خمسين عاما.

وقال أسامة محمد عبد الله الشعيبي سفير السعودية لدى إندونيسيا في مقابلة مع رويترز إنه إضافة إلى رحلة تستغرق بضع ساعات إلى سلطنة بروناي سيمكث الملك سلمان في إندونيسيا حتى 12 آذار الجاري وسيقضي فترة طويلة في منتجع بالي.

وقال الشعيبي «نعلم أن إندونيسيا عانت من تفجيرات وإرهاب» مشيرا إلى تنظيم الدولة الإسلامية بسبب «فكره المختلف» وعدم احترامه لحياة الإنسان.

وتابع «سنتعاون مع الإندونيسيين في هذا المجال. يمكننا تبادل المعلومات والخبرات ويمكننا هزيمة هؤلاء الناس».

وقال الشعيبي إن عسكريين سعوديين وإندونيسيين يتدربون في كل من البلدين لمحاربة الدولة الإسلامية.

وأضاف أن السعودية تهدف إلى فتح المزيد من المدارس الإسلامية في إندونيسيا التي ستعلم الدين باللغة العربية وستزيد من عدد المنح الدراسية.

وقال الشعيبي إن الزيارة يمكن أيضا أن تضع الأسس لمشاريع تطوير في مجال النفط والغاز كما يمكن أن تروج للسياحة.

وقال الشعيبي إنه خلال زيارته إلى إندونيسيا سيرافق الملك أكثر من 900 شخص بينهم وزراء وأمراء وخدم.

وأضاف أن الملك سيزور جاكرتا وقصر الرئاسة في مدينة بوجور الواقعة جنوبي العاصمة وسيقضي الجزء الأخير من رحلته إلى إندونيسيا في بالي.

وتابع أن إندونيسيا ستخصص تسعة آلاف فرد أمن على الأقل لتأمين وفد الملك.

(العربية نت – رويترز)