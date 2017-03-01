الوزير الصرّاف قبل الجلسة: فور تعيين قائد جيش جديد يترك القائد القديم أعماله

محمّد جابر

الوزير الصرّاف قبل الجلسة: فور تعيين قائد جيش جديد يترك القائد القديم أعماله

 

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