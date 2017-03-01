الوزير بو عاصي قبل الجلسة: جدول أعمال الجلسة 34 بنداً والنقاش مستمر بالموازنة والنية إيجابية وعدم اكتمال النصاب كان صدفة المرة الماضية

محمّد جابر

الوزير بو عاصي قبل الجلسة: جدول أعمال الجلسة 34 بنداً والنقاش مستمر بالموازنة والنية إيجابية وعدم اكتمال النصاب كان صدفة المرة الماضية

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