الوزير جريصاتي: الموازنة شيء وخطة الكهرباء شيء وخصخصة الكهرباء خطتنا بالأساس

محمّد جابر

الوزير جريصاتي: الموازنة شيء وخطة الكهرباء شيء وخصخصة الكهرباء خطتنا بالأساس

 

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