الوزير خليل قبل الجلسة: سنستكمل البحث في الإجراءات الضريبية ولا نعلم ما إذا كان البحث بالموازنة ينتهي هذا الأسبوع

محمّد جابر

الوزير خليل قبل الجلسة: سنستكمل البحث في الإجراءات الضريبية ولا نعلم ما إذا كان البحث بالموازنة ينتهي هذا الأسبوع

 

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