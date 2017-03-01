الوزير خليل قبل الجلسة: سنستكمل البحث في الإجراءات الضريبية ولا نعلم ما إذا كان البحث بالموازنة ينتهي هذا الأسبوع

أخبار متفرقة
- اللواءالوزير المشنوق: ممكن طرح موضوع “عين الحلوة”
- اللواءغداً الخميس يوم تدريس عادي في كافة مدارس صيدا بما فيها تلك الواقعة في محيط المخيم أو في مناطق مواجهة له (صوت لبنان 93.3)
- اللواءالوزير الصرّاف قبل الجلسة: فور تعيين قائد جيش جديد يترك القائد القديم أعماله
- اللواءالوزير بو عاصي قبل الجلسة: جدول أعمال الجلسة 34 بنداً والنقاش مستمر بالموازنة والنية إيجابية وعدم اكتمال النصاب كان صدفة المرة الماضية
- لبنانالصراف يُقدم لعون تقرير “مؤتمر ميونيخ للأمن”
- منوعاتاحذر.. تربية القطط في المنازل خطر
- عربياتنصر الحريري: ضغط روسي على الأسد لبحث الانتقال السياسي
- دولياتلجنة دولية تتهم دمشق بارتكاب “جرائم حرب”
- اللواءالأمم المتحدة: تم استخدام أسلحة عنقودية {محظورة دوليا} في شرق حلب
- اللواءالأمم المتحدة: الطائرات الروسية والسورية استهدفت المدنيين والأماكن المأهولة حيث لم يكن هناك أهداف مشروعة لهم هناك