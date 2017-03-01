الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي أزال فجر اليوم كاميرا المراقبة التي وضعها قبل ايام بمحلة كروم الشراقي في بلدة ميس الجبل

دلال ديب

الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي أزال فجر اليوم كاميرا المراقبة التي وضعها قبل ايام بمحلة كروم الشراقي في بلدة ميس الجبل

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