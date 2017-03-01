بدء جلسة مجلس الوزراء بعد إكتمال النصاب المطلوب ووصول أكثر من 20 وزيراً

محمّد جابر

بدء جلسة مجلس الوزراء بعد إكتمال النصاب المطلوب ووصول أكثر من 20 وزيراً

 

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