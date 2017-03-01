تأجيل بند الأحكام الضريبية للأنشطة البترولية المدرج في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء

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- اللواء“التحكم المروري”: جريحان نتيجة تدهور سيارة على طريق عام حبوش – النبطية
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- اللواء“حركة أحرار الشام” اعتقلت الأشخاص الذين رددوا عبارات مؤيدة للجيش السوري والرئيس بشار الأسد في ريف إدلب الجنوبي
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