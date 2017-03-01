ترامب يحدّد أولوياته في خطابه الأول أمام الكونغرس

يلقي الرئيس الاميركي دونالد ترامب فجر اليوم أول خطاب له امام الكونغرس الاميركي الذي يهيمن عليه انصاره الجمهوريون، من دون ان يعني هذا ان اعضاءه سيتجاوبون على الفور مع اصلاحات الرئيس القليل الصبر.

وعلى غرار الرؤساء السابقين في الفترة نفسها من السنة، يلقي ترامب عند الساعة 21،00 (02،00 ت غ) كلمته في الكابيتول بحضور النواب واعضاء مجلس الشيوخ والوزراء وقضاة المحكمة العليا وغيرهم من المسؤولين الاميركيين.

ورسم الرئيس الخط السياسي والتشريعي للعام المقبل، وتبرير الاولوية العسكرية في الموازنة، واعطاء دفع لاصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية.

الا ان الخلافات تظهر في الافق خصوصا في ما يتعلق بالصحة.

اذ يتعرض النواب الجمهوريون في دوائرهم لضغوط من الناخبين القلقين ازاء التعديلات الجذرية التي لوح بها ترامب على صعيد التغطية الصحية.

فقد تعهد ترامب والجمهوريون بالغاء اصلاح نظام الصحة الذي يشكل احد انجازات الرئيس السابق باراك اوباما والمعروف باسم «اوباماكير» والذي اتاح حصول اكثر من 20 مليون اميركي على ضمان صحي.

لكن السؤال يظل بماذا يريدون استبداله؟

وسيتضمن الخطاب الذي يعكف ترامب على كتابته مع مساعده ستيفن ميلر وآخرين بعض اللفتات نحو توحيد بلد مستقطب بينما يحاول تضميد الجروح في أعقاب انتخابات حامية الوطيس وانقسامات في الأيام الأولى لرئاسته.

وأظهرت استطلاعات للرأي في الآونة الأخيرة أن شعبيته تبلغ في المتوسط 44 بالمئة وهي نسبة ضعيفة لرئيس جديد.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن موضوع خطاب ترامب أمام الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيكون «تجديد روح أميركا» وسيركز على كيفية حل مشاكل الحياة اليومية للأميركيين.

وكان الرئيس الأميركي اعترف بأن أهدافه فيما يتعلق بالهجرة ربما لم يتم توصيلها بشكل فعال قائلا»ربما ذلك خطأي» .

وأعطى ترامب نفسه تقدير سيء جدا فيما يتعلق بالتواصل خلال مقابلة مع شبكة فوكس التلفزيونية.

وقال في المقابلة «فيما يتعلق بالإنجاز أعتقد أنني سأعطي نفسي تقديراً ممتازاً لأنني أعتقد أنني فعلت أشياء عظيمة. لكني لا أعتقد أنني و-العاملين معي -شرحنا ذلك بشكل جيد بما يكفي للشعب الأميركي

«أعتقد أنني حصلت على تقدير ممتاز فيما يتعلق بما قمت به فعليا ولكن فيما يتعلق بالتراسل أعطى نفسي تقدير سيء أو سيء جدا.»

وكان ترامب اعلن أمس الأول ان «هذه الميزانية ستكون ميزانية الامن العام والامن الوطني». وسيكرس معظم خطابه لتبرير اولوياته.

ويريد ترامب زيادة النفقات العسكرية ب9٪ واجراء اقتطاعات في وزارات عدة. واثار القرار قلق مئة من كبار المسؤولين العسكريين المتقاعدين من بينهم الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية «سي اي ايه».

وطلب هؤلاء في رسالة الى الكونغرس والبيت الابيض من ترامب عدم الاقتطاع من الميزانية المخصصة للدبلوماسية وللمساعدات الدولية. الا ان ترامب يرفض المساس بالضمان الاجتماعي الذي يمتص ثلثي النفقات الفدرالية، في حين يريد الرئيس الليبرالي جدا لمجلس النواب بول راين اجراء اقتطاعات.

ولدى سؤاله بشأن صعوبة تدبير اكثر من 50 مليار دولار اضافية ستزاد على النفقات العسكرية، راوغ ترامب في الاجابة واكد فقط انه يعول على نمو اقتصادي افضل.

وقال أمس لقناة فوكس نيوز «نحن على الارجح عند رقم يزيد قليلا عن 1 بالمئة (نمو) ، اذا تمكنت من رفع هذا الرقم الى 3 بالمئة وحتى اكثر، سنكون ازاء وضع مختلف تماما».

واذا كان البيت الابيض اعلن ان الكلمة ستركز على «تجديد الروح الاميركية»، فان ترامب يفضل التأكيد على شعاره القومي «اميركا اولا».

وقال ترامب امس الاول «ننفق ستة الاف مليار دولار في الشرق الاوسط وهناك حفر في كل مكان على طرقاتنا وطرقاتنا السريعة».

ولم تنتظر المعارضة الديموقراطية الخطاب للتنديد بنفاق الرئيس على حد تعبيرها. وقال تشاك شومر رئيس الاقلية الديموقراطية في مجلس النواب ان «الرئيس سيلجأ الى الخطاب الشعبوي القديم نفسه، لكن كلماته ستكون جوفاء»، مضيفا «يتكلم كما لو انه سيساعد العمال بينما افعاله تتعارض مع مصالحهم. سينتهج خط اليمين المتطرف».

ويشدد الديموقراطيون على انهم سيقفون جبهة موحدة لابطاء او عرقلة بعض الاصلاحات.

ولا يتجاوز هامش الجمهوريين المقعدين في مجلس الشيوخ و22 في مجلس النواب وهو عدد غير كاف لضمان موافقة مريحة على كل قرارات الرئيس الاميركي الجديد الذي سيتعين عليه اثبات قدراته على التفاوض.

(ا.ف.ب-رويترز)