تصادم بين 3 سيارات تحت جسر البيربير باتجاه قصقص -الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة

محمّد جابر

تصادم بين 3 سيارات تحت جسر البيربير باتجاه قصقص -الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة

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