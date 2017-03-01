جنرال أميركي يقول إنّ مقاتلات روسية قصفت عن طريق الخطأ قوات تدعمها واشنطن في سوريا

darine alameh

جنرال أميركي يقول إنّ مقاتلات روسية قصفت عن طريق الخطأ قوات تدعمها واشنطن في سوريا

 

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