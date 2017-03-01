حركة المرور كثيفة من الصيفي باتجاه الكرنتينا وصولاً الى الزلقا

أخبار متفرقة
- اللواءمقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطن جنوب الخليل بزعم محاولته طعنه
- اللواءفصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا تهاجم قرى تسيطر عليها سوريا الديمقراطية قرب منبج
- اللواءدي ميستورا يعلن عن جولة مفاوضات جديدة في أستانا بشأن سوريا في 14 آذار
- اللواءوزير الطاقة رداً على طرح “القوات” بموضوع الكهرباء: أنا بصدد التحضير لخطّة عن الصحة
- اللواءبدء جلسة مجلس الوزراء بعد إكتمال النصاب المطلوب ووصول أكثر من 20 وزيراً
- اللواءالوزير الحاج حسن: ضد زيادة أي ضريبة على الطبقات التي لا تتحملها
- اللواءحمادة قبل الجلسة: لا أتصور أنّ خصخصة الكهرباء ستؤثر على الموازنة ونحن مع بحث اقتراح “القوات”
- اللواءالوزير جريصاتي: الموازنة شيء وخطة الكهرباء شيء وخصخصة الكهرباء خطتنا بالأساس
- اللواءالوزير المشنوق: ممكن طرح موضوع “عين الحلوة”
- اللواءالوزير خليل قبل الجلسة: سنستكمل البحث في الإجراءات الضريبية ولا نعلم ما إذا كان البحث بالموازنة ينتهي هذا الأسبوع