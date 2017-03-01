حمادة قبل الجلسة: لا أتصور أنّ خصخصة الكهرباء ستؤثر على الموازنة ونحن مع بحث اقتراح “القوات”

محمّد جابر

حمادة قبل الجلسة: لا أتصور أنّ خصخصة الكهرباء ستؤثر على الموازنة ونحن مع بحث اقتراح “القوات”

 

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