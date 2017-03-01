حمادة قبل الجلسة: لا أتصور أنّ خصخصة الكهرباء ستؤثر على الموازنة ونحن مع بحث اقتراح “القوات”

أخبار متفرقة
- اللواءوزير الطاقة رداً على طرح “القوات” بموضوع الكهرباء: أنا بصدد التحضير لخطّة عن الصحة
- اللواءبدء جلسة مجلس الوزراء بعد إكتمال النصاب المطلوب ووصول أكثر من 20 وزيراً
- اللواءالوزير الحاج حسن: ضد زيادة أي ضريبة على الطبقات التي لا تتحملها
- اللواءالوزير جريصاتي: الموازنة شيء وخطة الكهرباء شيء وخصخصة الكهرباء خطتنا بالأساس
- اللواءالوزير المشنوق: ممكن طرح موضوع “عين الحلوة”
- اللواءالوزير خليل قبل الجلسة: سنستكمل البحث في الإجراءات الضريبية ولا نعلم ما إذا كان البحث بالموازنة ينتهي هذا الأسبوع
- اللواءغداً الخميس يوم تدريس عادي في كافة مدارس صيدا بما فيها تلك الواقعة في محيط المخيم أو في مناطق مواجهة له (صوت لبنان 93.3)
- اللواءالوزير الصرّاف قبل الجلسة: فور تعيين قائد جيش جديد يترك القائد القديم أعماله
- اللواءالوزير بو عاصي قبل الجلسة: جدول أعمال الجلسة 34 بنداً والنقاش مستمر بالموازنة والنية إيجابية وعدم اكتمال النصاب كان صدفة المرة الماضية
- لبنانالصراف يُقدم لعون تقرير “مؤتمر ميونيخ للأمن”