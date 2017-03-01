خليل عبر تويتر: ما أنجز اليوم يؤكد الموازنة تسير جديا نحو الإقرار ولا ضرائب تطال الفقراء أو تؤدي الى مشكلات اقتصادية ومالية

محمد عمر

خليل عبر تويتر: ما أنجز اليوم يؤكد الموازنة تسير جديا نحو الإقرار ولا ضرائب تطال الفقراء أو تؤدي الى مشكلات اقتصادية ومالية

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