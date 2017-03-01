دي ميستورا يعلن عن جولة مفاوضات جديدة في أستانا بشأن سوريا في 14 آذار

darine alameh

دي ميستورا يعلن عن جولة مفاوضات جديدة في أستانا بشأن سوريا في 14 آذار

 

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