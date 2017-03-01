رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: الخارجية تعمل على التحضير للقاء بين بوتين وترامب

دلال ديب

رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: الخارجية تعمل على التحضير للقاء بين بوتين وترامب

تعليقات الفيسبوك