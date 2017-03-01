زعيتر بحث مع ممثلين عن الفاو في المشروع الاقليمي للمياه وعرض المشاريع المشتركة مع بلدية زحلة

محمّد جابر

زعيتر بحث مع ممثلين عن الفاو في المشروع الاقليمي للمياه وعرض المشاريع المشتركة مع بلدية زحلة

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